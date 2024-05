Este domingo, dia 5 de maio, os concorrentes do Festival Eurovisão da Canção desfilaram na passadeira turquesa em Malmö, na Suécia. O SAPO Mag acompanhou a chegada dos músicos que sobem esta semana ao palco da principal arena da cidade para representarem os seus países.

A Turquoise Carpet é um evento anual na cidade anfitriã, que também serve como cerimónia oficial de abertura para iniciar a semana de espetáculos ao vivo do Festival Eurovisão da Canção.

Veja os concorrentes na Turquoise Carpet:

A primeira semifinal da 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção terá lugar terça-feira, dia 7 de maio, na cidade sueca de Malmö. Portugal será o décimo quarto de quinze países a concurso. Apenas dez passam à Grande Final, sábado, dia 11 de maio. A decisão será 100% do público.

A Suécia venceu em maio do ano passado a 67.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, disputada em Liverpool, no Reino Unido, com o tema “Tattoo”, interpretado por Loreen, que já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com “Euphoria”.

Foi a sétima vitória da Suécia no Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos de 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

Portugal classificou-se no ano passado em 23.º lugar, com Mimicat e a canção “Ai coração”, e venceu a competição em 2017, com “Amar pelo dois”, canção escrita por Luísa Sobral e interpretada pelo irmão, Salvador Sobral.