Sabrina Carpenter anunciou um novo álbum. Esta quarta-feira, 11 de junho, a cantora confirmou que "Man’s Best Friend" será lançado a 29 de agosto.

A publicação nas redes sociais revela a capa do álbum, que conta com uma fotografia da cantora de gatas, enquanto alguém, vestido com calças pretas, lhe agarra o cabelo.

Na semana passada, Sabrina Carpenter editou primeiro single do novo disco, "Manchild", escrito pela artista em colaboração com Jack Antonoff e Amy Allen.

"Man’s Best Friend" será o sétimo álbum de estúdio da cantora e chega praticamente um ano depois do lançamento de "Short n’ Sweet", que contou com temas como “Espresso”, “Please Please Please” e “Taste".