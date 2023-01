Marco Paulo celebrou no passado sábado, dia 21 de janeiro, 78 anos, e a SIC preparou uma emissão especial do seu programa e voltou a exibir a conversa com cantor com Daniel Oliveira, no "Alta Definição". Nas redes sociais, alguns espectadores criticaram o canal pela aposta no artista.

Em declarações à TV Guia, Marco Paulo comentou as reações. "Acham que, quando eu morrer, as pessoas vão ficar felizes? Nunca é demais eu aparecer, era o que faltava. Se tenho voz para cantar e presença para falar, porque perdem tempo com estas coisas?", frisou.

"Fico magoado e triste por alguns portugueses achincalharem os outros. Um dia, quando eu partir, ou deitam foguetes ou choram. A Internet tornou as pessoas mais agressivas", acrescentou o artista à TV Guia, citada pela revista Flash.

"Se sou um artista contratado pela SIC, se tenho um programa na SIC, se sou uma pessoa estimada pela SIC, são os outros canais que me vão homenagear quando festejo a vida?", rematou.