"Um Dia de Domingo" foi originalmente interpretada por Gal Costa e Tim Maia, em 1985.

Marisa Liz e António Zambujo juntaram-se para uma versão do popular tema brasileiro. A canção irá fazer parte do EP que a cantora se prepara para lançar em janeiro, intitulado "Mensagens de Amor", a propósito do seu espetáculo nos Coliseus de Lisboa e Porto.

Nos concertos, a artista vai homenagear algumas das canções de amor da sua vida, bem como intérpretes que muito admira.

"Conheço esta canção desde miúda. Faz parte do enorme universo de canções que me foram ajudando a construir enquanto cantora e pessoa. Interpretada por dois grandes nomes da música brasileira, Gal Costa e Tim Maia. Artistas inacreditáveis que marcaram a minha vida e que com esta canção roubaram a minha atenção para sempre", conta Marisa Liz em comunicado.

"Passado tantos anos, canto esta canção com um amigo que admiro. Canto-a com a primeira voz que me chegou ao coração quando me lembrei de fazer esta versão", acrescenta.