A cerimónia de ‘Acolhimento’ decorreu na tarde desta quinta-feira, dia 3 de agosto.

Mariza foi uma das protagonistas do espetáculo de abertura do primeiro encontro do Papa Francisco com os peregrinos na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Na ‘Colina do Encontro’, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, a fadista portuguesa interpretou o tema "Foi Deus".

