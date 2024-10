O novo álbum de Mazgani, “Cidade de Cinema", chegou na passada sexta-feira, dia 11 de outubro, a todos os serviços de streaming de música. O sexto disco do artista e o primeiro composto e cantado integralmente em português será apresentado ao vivo no Teatro Maria Matos, em Lisboa, no dia 22 de outubro, e na Casa da Música, no Porto, no dia 24.

"Cidade de Cinema", que conta com os singles “A Chama” e “Frente Leste”, é uma continuidade do trabalho autoral iniciado há quase 20 anos pelo artista.

"Espero que seja um lugar de liberdade e imaginação , e que sirva a quem quiser. Que tenha espaços em branco para cada um, de acordo com o seu sarilho e a sua necessidade, fazer desta cidade sua. Muito obrigado pela vossa hospitalidade", destaca o músico em comunicado.