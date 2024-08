"Nightcall", canção lançada em 2010 pelo francês Kavinsky, ganhou uma nova vida. Depois da atuação do músico com a cantora Angèle e os Phoenix na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, que decorreu no domingo, 11 de agosto, o tema despertou a curiosidade nas redes sociais.

Depois do espetáculo, o single bateu o recorde de pesquisas num só dia na app Shazam. Esta quarta-feira, dia 14 de agosto, "Nightcall" lidera o top 200 da aplicação, com quase sete milhões de pesquisas.

"Nightcall" foi lançada em 2010 e contou com a participação de Lovefoxxx, das Cansei de Ser Sexy. Em 2011, o tema fez parte da banda sonora de "Drive: Risco Duplo", filme de Nicolas Winding Refn com Ryan Gosling.

A música com mais 'shazams' de todos os tempos continua a ser "Dance Monkey", de Tones And I.