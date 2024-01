O MEO The Search by Samsung Galaxy Z está de volta para a segunda edição. A estreia está marcada para esta quarta-feira, dia 3 de janeiro, às 18h00 - ver aqui.

A nova temporada do programa de talentos online conta com várias novidades, apostando num formato de minissérie. "Desta forma, os espectadores poderão acompanhar a par e passo, em cada episódio, todo o processo da descoberta do talento e do potencial artístico dos participantes integrados num writting camp", explica o comunicado.

Neev, Mimicat e Virgul são os mentores da segunda temporada e terão a missão de ajudar os dez concorrentes, escolhidos através de um casting online, além de escolher o grande finalista.

Camila Pereira, José Vargas, Catarina Santos, Matilde Pinho, Francisco Matos, Maria Eduarda Gomes, Gabriel Catana, Nicolau Almeida, Isaac Costa e Tiago Leite são os concorrentes. O vencedor terá a oportunidade de atuar num dos festivais apoiados pelo MEO, além de dez mil euros em cartão, um telemóvel Samsung Galaxy Z Flip 5G, dois bilhetes para os Festivais de Verão do MEO ao volante de um Mitsubishi ASX , um fim de semana em um hotel para duas pessoas e 12 meses de serviço MEO.

Nesta segunda edição, o MEO The Search by Samsung Galaxy Z decorre numa academia, "onde os participantes vão ser postos à prova e desenvolver os seus dotes artísticos, nas diferentes áreas ligadas à música". "Desde a escrita à realização de um videoclipe, este formato é o caminho da ascensão que todos os concorrentes vão querer percorrer. Mais do que um concurso de talentos, esta edição possibilita a criação de músicas originais para novos artistas", frisa o comunicado.

O programa está dividido em seis episódios e será emitido uma vez por semana nas diferentes plataformas MEO - TV e Digital -, ficando posteriormente disponível. Ao longo das seis semanas o público terá oportunidade de ver diferentes fases do concurso apresentação dos jurados e dos concorrentes finalistas; Writing Camp by MEO (os dez participantes criam músicas originais); Audições (demonstração da música original, cantada por oito concorrentes); Duetos by Mitsubishi Motors (seis finalistas irão realizar um dueto); Videoclipe by Samsung (quatro finalistas irão ter de criar um videoclipe original, com a ajuda de realizadores); e Final by MEO, onde os três finalistas irão apresentar-se aos jurados com um medley das suas músicas originais.