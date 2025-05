O fenómeno alt-pop MICO estreia-se em Portugal a 15 de novembro, com um concerto no LAV - Lisboa ao Vivo. Os bilhetes para o concerto do artista canadiano, que conquistou o mundo a partir do Discord e da Twitch, serão estarão disponíveis a partir de 26 de maio nos locais habituais, com preço único de 25 euros.

"Numa era digital onde todos querem o sucesso da noite para o dia, o artista em ascensão do alt-pop MICO mostra que a boa música e a consistência podem vencer a corrida. Começou aos 16 anos a cantar no Discord e na Twitch e agora com 22, MICO continua a ligar-se a novos ouvintes um a um, dando frutos numa base de fãs de culto de 1,6 milhões digitalmente (conhecidos como 'amicos'), gerando mais de 100 milhões de streams globais e esgotando digressões pela América do Norte e Europa – tudo de forma independente, sem ajuda de grandes editoras", destaca a promotora em comunicado.

O artista tem vindo a consolidar a sua carreira com êxitos como “cut my hair”, que chegou ao top 20 das rádios no seu país, e temas virais como “HOMESICK”, “TV” e “Senses”. Em 2024, lançou o seu quinto EP, "Internet hometown hero".