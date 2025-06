Ava Max está a preparar uma nova era, que será marcada por uma "honestidade brutal, resiliência e um pop incomparável". "De sobrevivente de desilusões amorosas a ícone do amor-próprio, ela não está apenas de volta — está mais ousada do que nunca", destaca a Live Nation.

Para dar início à nova fase da sua carreira, a cantora anunciou esta terça-feira, 17 de junho, uma nova digressão mundial, com passagem por Portugal. A artista vai subir ao palco do LAV - Lisboa ao Vivo no dia 20 de novembro.

Produzida pela Live Nation, a digressão de promoção ao disco "Don't Click Play", que chega a 22 de agosto, começa a 3 de setembro em Los Angeles, no The Greek, e vai contar com 16 datas nos Estados Unidos e Canadá, passando por cidades como Houston, Boston e Nova Iorque, antes de arrancar a parte europeia da digressão em Londres, com paragens em Paris, Berlim, Amesterdão, Estocolmo, Madrid, Milão, entre outras.

Os bilhetes para o concerto em Portugal estarão disponíveis a partir de 18 de junho em pré-venda. A venda geral terá início a 20 de junho, às 10h00, em http://www.livenation.pt.

No mês passado, Ava Max lançou “Lovin’ Myself”, o mais recente single do disco "Don't Click Play". A faixa sucede à balada pop “Lost Your Faith”, lançada na primavera passada.