Miley Cyrus revelou esta sexta-feira, 4 de abril, o seu novo single. "End of the World" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e fará parte do álbum "Something Beautiful", com lançamento agendado para o dia 30 de maio, pela Columbia Records.

A canção contra com um videoclipe - ver aqui -, que recria a atuação da artista na edição de 2024 dos Grammys. No vídeo, Miley usa um Mugler desenhado por Casey Cadwallader. A produção segue a linha dos lançamentos recentes da artista, que combinam música, vídeo e moda.

“End of the World” é uma faixa com influência disco que aborda o tema de festejar durante o apocalipse, um tópico recorrente na música pop. Miley Cyrus partilhou a composição e produção com Shawn Everett, Michael Pollack, Jonathan Rado, Molly Rankin e Alec O’Hanley, dos Alvvays. Ambos os membros da banda contribuíram com letras e tocaram na gravação.

A canção teve estreia ao vivo no ano passado, durante uma atuação privada no Chateau Marmont, em Los Angeles.