Milhanas vai levar "De Sombra a Sombra" ao Teatro Maria Matos, em Lisboa, no dia 13 de maio. O concerto acontece no mês em que se celebra um ano da edição do álbum de estreia da artista.

Será a primeira vez que temas como "Mais Que Ao Sol", "Lamentos", "Eu de Prosa", "Mundo" e "Roubar um Corpo" vão ser apresentadas em nome próprio na capital portuguesa. No concerto especial, Milhanas promete levar o público para "o seu mundo com um espetáculo carregado da emotividade que a caracteriza na interpretação das canções".

"De Sombra a Sombra" é descrito pela autora como um “auto-retrato” e explora cronologicamente as suas sombras e lamentos.

Os bilhetes para a celebração de "De Sombra a Sombra" no Teatro Maria Matos já se encontram à venda nos locais habituais.

MILHANAS | DE SOMBRA A SOMBRA

13 de maio | Teatro Maria Matos