Moreno Veloso atua em 7 de maio em Lisboa, no Teatro Maria Matos, em 09 de maio em São João da Madeira, na Casa da Criatividade, em 10 de maio na Covilhã, no Teatro Municipal, e em 11 de maio em Penafiel, no Ponto C, de acordo com a promotora dos espetáculos, num comunicado hoje divulgado.

“Mundo Paralelo”, editado em 2024, é composto por dez temas, incluindo uma “regravação” de “Deixe Estar”, de António Cícero e Marina Lima, e conta com a participação do pai do músico, Caetano Veloso, da tia, Maria Bethânia, e dos irmãos, Zeca e Tom Veloso.

O álbum, gravado entre Lisboa e o Rio de Janeiro, “é uma projeção de imagens evidentemente positivas que apontam para um mundo mais feliz mesmo quando o imediato esteja em total desacordo com a felicidade”.

Nos espetáculos, Moreno Veloso estará acompanhado pelo guitarrista Pedro Sá, pelo baixista Alberto Continentino, pelo baterista Domenico Lancellotti e pelo percussionista Leo Reis.

Os bilhetes já estão à venda para os concertos de Lisboa (25 euros) e de São João da Madeira (entre os cinco e os 15 euros). Para o concerto da Covilhã estarão à venda a partir de 9 de abril e para o de Penafiel a partir de 10 de fevereiro.

Cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor, Moreno Veloso editou o primeiro álbum, “Máquina de escrever música”, em 2000, no âmbito do projeto Moreno +2, com Domenico Lancellotti e Alexandre Kassin.

Em 2014, editou o segundo álbum de originais, “Coisa Boa”. Além da carreira a solo, integra o projeto Orquestra Imperial e colabora com vários músicos.