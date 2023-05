O espetáculo de jazz contemporâneo está marcado para as 21h30, na Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, com uma banda da qual fazem também parte, além de Pedro Moreira, Ricardo Toscano (saxofone alto), João Pedro Coelho (piano), António Quintino (contrabaixo) e João Pereira (bateria).

Criado em 2009, o Moazz pretende mostrar o que se vai “fazendo na área do jazz, educando o gosto e formando públicos”, informou hoje o município do Fundão, em comunicado.

“Numa região onde não abundava a oferta no âmbito deste género musical, o acolhimento excedeu todas as expectativas”, salientou a autarquia, na mesma nota, através da qual frisou que “o objetivo continua a ser o mesmo”.

Segundo o município, os quatro concertos previstos na edição 2023 do Moazz vão levar ao Fundão diferentes sonoridades do jazz feito em Portugal.

Em 21 de junho, atua o Sexteto Off on a Comet, composto por Julia Rassek (voz), Maria Fonseca (trompete/fliscorne), Álvaro Pinto (saxofone alto /soprano), José Manuel Cavaco (piano), Juliana Mendonça (contrabaixo) e Maria Carvalho (bateria).

A fusão do jazz, indie e pop sobe ao palco em 12 de agosto, desta vez no Parque das Tílias, também no Fundão, pela mão de Branco Toca Marco Paulo, num concerto em que o guitarrista Pedro Branco, o contrabaixista Carlos Barreto e o baterista João Sousa dão nova roupagem ao repertório de Marco Paulo, “fazendo nascer algo novo e contemporâneo”, vincou a organização.

Dia 9 de dezembro é a vez de Sul, de que fazem parte Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Luís Figueiredo (piano).

“Sul interpreta uma seleção de músicas feitas em Portugal, incluindo fados, jazz e canções tradicionais”, informaram os promotores do evento, a Câmara do Fundão, em parceria com a Clave na Mão.

O bilhete para o primeiro espetáculo tem um custo de seis euros e existem descontos para estudantes, maiores de 65 anos e grupos de quatro ou mais pessoas.

As reservas podem ser feitas através do telefone 275 773 032 ou do endereço eletrónico bilheteira.cultura.cmfundao@gmail.com.