Abdul "Duke" Fakir - o último membro original dos Four Tops, os criadores de sucessos da Motown por trás de clássicos como "I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)" - morreu na segunda-feira, informou a imprensa norte-americana. Tinha 88 anos.

Citando a sua família, o Detroit Free Press disse que Fakir morreu de insuficiência cardíaca na sua casa em Detroit.

“Os nossos corações estão pesados ​​enquanto lamentamos a perda de um pioneiro, ícone e lenda da música que, ao longo da sua carreira musical de 70 anos, tocou a vida de tantas pessoas enquanto continuava em digressão até o final de 2023 e se reformou oficialmente este ano. ", disse a família em comunicado ao jornal.

“Como o último membro fundador vivo do icónico grupo musical Four Tops, encontramos consolo no legado de Duke, que viverá através da sua música pelas gerações futuras”, acrescenta a nota.

O grupo assinou contrato com a célebre editora Motown em 1963 e rapidamente ascendeu nos tops de música com títulos como "Bernadette" e "Reach out (I'll be there)".

O som dos Four Tops tornou-se essencial para o pop dos anos 1960, e outros sucessos que chegaram ao top incluíam "Baby I Need Your Lovin'", "It's The Same Old Song" e "Standing In the Shadows of Love".

O grupo - que obteve sucesso a trabalhar com a famosa equipa de compositores Holland-Dozier-Holland - foi incluído no Rock 'n' roll Hall of Fame em 1990, introduzido no panteão por Stevie Wonder.

Fakir, que nasceu em Detroit em 26 de dezembro de 1935, era primeiro tenor.

Originalmente fundado como Four Aims, o grupo incluía Fakir, bem como os colegas de liceu Levi Stubbs, Renaldo "Obie" Benson e Lawrence Payton.

Apresentaram-se juntos ao longo de mais de 40 anos, de 1953 a 1997.

Entre 1997 e 2005, Stubbs, Benson e Payton morreram.

Fakir continuou a apresentar-se com novos vocalistas durante muitos anos, até que problemas de saúde forçaram-no a parar no final de 2023.

“Nunca me vou reformar”, escreveu nas suas memórias de 2022.

Fazendo uma analogia desportiva, acrescentou que “o Senhor pode reformar-me, mas não vou entrar na noite escura em silêncio. Sei que já não estou no quarto tempo”.

"Estou no prolongamento", esclarecia.