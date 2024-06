Shifty Shellshock, vocalista dos Crazy Town, morreu esta segunda-feira aos 49 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O cantor, cujo nome de nascimento era Seth Binzer, foi encontrado sem vida na sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O artista foi um dos fundadores dos Crazy Town, em 1995, cujo álbum de estreia, "The Gift of Game" (1999), incluía o êxito "Butterfly". "The Brimstone Sluggers" (2015) é o terceiro e mais recente disco da banda. A partir de 2017, o grupo passou a denominar-se Crazy Town X.

Shifty Shellshock também editou um disco a solo, "Happy Love Sick" (2004), no qual colaborou com o DJ Paul Oakenfold, no single "Starry Eyed Surprise", e com The Neptunes, dupla composta por Pharrell Williams e Chad Hugo.

O californiano abordou várias vezes em público a sua dependência de drogas, ao participar nos reality shows "Celebrity Rehab" e "Sober House".