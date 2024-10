Travis Kelce, namorado de Taylor Swift, vai estrear-se como apresentador. O atleta norte-americano vai conduzir o concurso "Are You Smarter Than a Celebrity?", que se estreia a 16 de outubro no serviço de streaming.

Nas redes sociais, a plataforma revelou o primeiro teaser do novo formato. No total, "Are You Smarter Than a Celebrity?" vai contar com 20 episódios.

O formato é um spin off de "Are You Smarter Than a 5th Grader?" ("Sabe mais do que um Miúdo de 10 Anos?"), programa que em Portugal foi apresentado por Jorge Gabriel na RTP1.

Veja o trailer: