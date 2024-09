"Estamos devastados, tristes e chocados. O nosso pai era um homem incrível que se preocupava com todos e com o seu bem-estar", informaram, na rede social Instagram, Taj, Taryll e TJ Jackson, que na década de 1990 formaram o trio 3T, seguindo a tradição familiar.

Tito formou com os seus irmãos Jackie, Jermaine, Marlon e Michael (falecido em 2009) o famoso grupo The Jackson 5, que teve a Motown como primeira editora (1969-1975) e foi uma das bandas mais populares da sua época.

No seu álbum de estreia, os seus primeiros quatro ‘singles’, "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" e "I'll Be There", alcançaram o topo das tabelas nos Estados Unidos da América (EUA).

Em 1984, o grupo lançou “Victory Tour”, álbum em que Tito cantou "We Can Change the World" e teve um papel de destaque como instrumentista, e no ano seguinte participou no projeto USA for Africa.

Tito foi o terceiro de 10 filhos da família Jackson.

Tinha atuado recentemente com os seus irmãos Marlon e Jackie em Inglaterra e participou no Festival Fool in Love em Hollywood Park, Califórnia, no final de agosto.

Também gravou e fez muitos concertos como guitarrista de ‘blues’ nos últimos 20 anos, com a sua própria editora ou com o B.B. Banda Rei Blues.