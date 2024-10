Começou há pouco tempo, mas Inês Apenas tem vindo a deixar a sua marca no panorama musical português. Depois de editar o disco "Éter", a cantora é o destaque do mês de novembro do MTV Push.

Cantora, compositora e pianista, Inês Apenas começou a sua formação musical no Orfeão de Leiria e licenciou-se em Piano Clássico na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto. O pontapé de saída para a descoberta da sua identidade enquanto artista a solo deu-se quando fez parte dos coros de Surma no Festival da Canção 2019.

Após lançar os primeiros singles em 2021, estreou-se no ano seguinte com um EP de seis temas. Em 2023, a cantora participou no Festival da Canção, com "Fim do Mundo", lançando depois o seu segundo EP.

Já este ano, Inês Apenas editou "Éter", disco composto por uma sonoridade entre a pop eletrónica e o som orgânico do piano.

Depois de um ano marcado por concertos em salas e festivais por todo o país, como o NOS Alive (onde abriu o Palco Coreto) e o Festival F, em Faro, entre outros, a artista prepara agora a apresentação ao vivo do seu disco, no Teatro Maria Matos no dia 11 de dezembro.

Inês Apenas junta-se assim a nomes como Coastel, Carolina de Deus, Charli Elle, Filipe Karlsson, Neyna, iolanda, Inês Monstro, Catarina Castanhas, Tiago Bandeira e Harold na lista de artistas de 2024 do MTV Push, que promete dar a conhecer alguns dos novos músicos a ter debaixo de olho.

Ao longo de três anos, a icónica rubrica da MTV tem vindo a dar espaço televisivo e digital a estrelas emergentes, como Murta, Elisa, Syro, Cláudia Pascoal, NENNY, NEEV, Soraia Tavares, NENA, Ivandro, T-Rex e MARO, entre muitos outros.

Globalmente, o MTV PUSH tem sido, ao longo de mais de dez anos, o primeiro palco de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish e muitos outros.