Taylor Swift foi a grande vencedora da edição de 2024 dos iHeartRadio Music Awards, que foram entregues na noite desta segunda-feira, dia 1 de abril, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A cantora norte-americana estava nomeada em nove categorias e venceu seis galardões, incluindo o de Artista do Ano.

A superestrela pop conquistou ainda os prémios de Artista Pop do Ano, Melhor Letra, TitkTok Bop do Ano, Estilo Favorito em Digressão e Melhor Digressão do Ano. No total, ao longo da sua carreira, Taylor Swift já venceu 25 iHeartRadio Music Awards.

A artista não marcou presença na cerimónia, mas agradeceu os prémios com uma mensagem em vídeo. "Obrigada por votarem em mim para esta homenagem incrível – Artista do Ano. Estou tão impressionada e agradecida, e mal posso esperar para continuar a me divertir convosco", agradeceu Taylor Swift, frisando que está ansiosa pelo lançamento do álbum "The Tortured Poets Department" (19 de abril).

SZA e Peso Pluma também triunfaram na cerimónia, ao vencer quatro prémios cada. Já Jelly Roll, Morgan Wallen, Karol G e Jung Kook ganharam dois galardões cada.

Nos iHeartRadio Music Awards, Beyoncé foi homenageada com o prémio Ícone Cultural Global. Já Cher recebeu o Icon Award pelas suas "contribuições incomparáveis ​​à música e à cultura pop durante mais de sete décadas".

VENCEDORES:

CANÇÃO DO ANO

“Calm Down” – Rema and Selena Gomez

“Creepin’” – Metro Boomin with The Weeknd and 21 Savage

“Cruel Summer” – Taylor Swift

“Dance The Night” – Dua Lipa

“Fast Car” – Luke Combs

“Flowers”- Miley Cyrus

“Kill Bill” – SZA - VENCEDORA

“Last Night”- Morgan Wallen

“Paint The Town Red” – Doja Cat

“vampire” – Olivia Rodrigo

ARTISTA DO ANO

Drake

Jelly Roll

Luke Combs

Miley Cyrus

Morgan Wallen

Olivia Rodrigo

Shakira

SZA

Taylor Swift - VENCEDORA

Usher

DUO/ GRUPO DO ANO

(G)I-DLE

Blink-182

Dan + Shay

Fall Out Boy

Foo Fighters

Jonas Brothers

Måneskin

OneRepublic - VENCEDORES

Paramore

Parmalee

CANÇÃO POP DO ANO

“Calm Down” – Rema and Selena Gomez

“Cruel Summer” – Taylor Swift

“Flowers”- Miley Cyrus - VENCEDORA

“Kill Bill” – SZA

“vampire” – Olivia Rodrigo

ARTISTA POP DO ANO

Doja Cat

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift - VENCEDORA

MELHOR NOVO ARTISTA