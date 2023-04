Em comunicado, o Museu refere que escolheu sexta-feira por ser o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, e “pela primeira vez apresenta uma vitrina com vários eletrofones, incluindo instrumentos musicais, como um sintetizador, bem como gravadores e reprodutores de som, que testemunham a rápida e profunda transformação que o advento da eletricidade trouxe ao mundo musical, e que evocam a importância que estes tiveram na divulgação e democratização da música”.

“A maioria das peças expostas, agora em depósito no Museu Nacional da Música, provém da coleção particular do audiófilo Fernando Salvado, que oferecerá uma visita guiada ao público interessado no momento da inauguração”.

Entre as dezasseis peças selecionadas encontram-se rádios, altifalantes, amplificadores, equalizadores, gravadores e leitores de fita, ‘cassetes’ e ‘cartridges’, incluindo um exemplar de um fonógrafo Edison datado de 1904.

Segundo a mesma fonte, a última atualização foi feita no passado mês de novembro, quando foram integrados na exposição 12 instrumentos e modelos de instrumentos musicais que “o público pode manusear e experimentar”.

“Com esta nova exposição de eletrofones reforçar a abrangência e diversidade do Museu Nacional da Música”.