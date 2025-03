No programa das manhãs da Rádio Comercial, Vasco Palmeirim fez uma paródia inspirada na crise política e na queda do governo liderado por Luís Montenegro. Para o tema, o apresentador adaptou o tema "Chupa Teresa", de Quim Barreiros.

"Naquela empresa naquela empresa/ Quem manda? Curioso... Ninguém tem bem a certeza", canta o apresentador. "Foi Luís que a fundou/ E para evitar sarilhos, os cotas cederam quotas/ E quem manda são os filhos, sim/ Já foi sua mulher, mas ambos estavam esquecidos que eles tinham dado o nó em comunhão de adquiridos", acrescenta.

Na paródia, Vasco Palmeirim canta ainda sobre a queda do governo, com referência à passagem de Luís Montenegro pelo clube Sanguedo: "Foi chamado 'avençado', isso o homem não aceita/ Porque ele joga a médio centro, que descai para a direita/ Pediu moção de confiança para acabar com o assunto/ Foi chumbada e o governo tem aroma a defunto".

Veja o vídeo: