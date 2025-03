Luís Montenegro vai ser entrevistado esta segunda-feira, dia 10 de março, a partir das 20h00, na TVI e CNN Portugal. A conversa será conduzida por Sandra Felgueiras, confirmou o canal nas redes sociais.

"Pela primeira vez desde o início da crise política, Luís Montenegro enfrenta os jornalistas. Na véspera do dia em que se decide o futuro do país, Sandra Felgueiras entrevista o primeiro-ministro em São Bento para fazer as perguntas que os portugueses querem ouvir", destacou a TVI na conta no Instagram.

"Que esclarecimentos tem a dar? Irá o país avançar para eleições antecipadas? Quem pode ser responsabilizado pela crise política? Não perca a aguardada entrevista ao primeiro-ministro, hoje à noite, em simultâneo na TVI e na CNN Portugal", acrescentou o canal nas redes sociais.

A atual crise política teve início em fevereiro com a publicação de uma notícia, pelo Correio da Manhã, sobre a empresa familiar de Luís Montenegro, Spinumviva, detida à altura pelos filhos e pela mulher, com quem é casado em comunhão de adquiridos, - e que passou esta semana apenas para os filhos de ambos - levantando dúvidas sobre o cumprimento do regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos públicos e políticos.

Depois de mais de duas semanas de notícias – incluindo a do Expresso de que a empresa Solverde pagava uma avença mensal de 4.500 euros à Spinumviva - de duas moções de censura ao Governo, de Chega e PCP, ambas rejeitadas, e do anúncio do PS de que iria apresentar uma comissão de inquérito, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou a 05 de março a apresentação de uma moção de confiança.