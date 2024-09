Nelly Furtado está de volta à música e empolgada com a nova fase da sua carreira. Depois de apostar em colaborações - "Gala Y Dalí", com Juanes, "Love Bites", com Tove Love e SG Lewis, e "Corazón", com os Bomba Estéreo -, a artista lusodescendente revelou o seu novo álbum. "7" chegou esta sexta-feira, dia 20 de setembro.

O sétimo disco da cantora conta 14 canções e várias colaborações. Além de Juanes, Tove Love, SG Lewis e dos Bomba Estéreo, Gray Hawken, Blxckie, Charlotte Day Wilson, Williane 108, Charmie, Taborah Johnson e Tynomi Banks também participam em "7".

Em julho, a cantora subiu ao palco do Isle of MTV Malta, o maior festival gratuito da Europa. Antes do concerto, Nelly Furtado conversou com o SAPO Mag sobre a nova fase da sua carreira. "Tem sido um regresso incrível. Voltei a atuar muito nos últimos dois anos e em ambientes diferentes. Tenho-me divertido imenso a colaborar com DJs. Não é apenas divertido encontrar fãs antigos, mas especialmente os mais novos. Há tantos fãs que estão a descobrir a minha música e isso é surreal", confessou.

Na conversa com os jornalistas, a cantora confessou que redescobriu a sua paixão pela música graça aos DJs e às redes sociais. "Comecei a sair mais e a ouvir as minhas canções nas discotecas - vi as pessoas a dançar 'Promiscuous ' ou a cantar 'Give It To Me' antes de grandes concertos em arenas; Ouvi as minhas canções em festas, especialmente 'I'm Like a Bird'. Olhei à volta e pensei: 'as pessoas estão a divertir-se tanto com estas canções'. Tentei manter essa energia e acho que as pessoas ouvem a minha música porque as faz sentir bem", acrescenta.

Nelly Furtado TIAGO DAVID

"Foi a comunidade de DJs que me trouxe de volta ao mundo da música, porque começaram a fazer versões de todas as minhas músicas antigas. Há um ano, na minha primeira atuação em cinco anos, cantei a solo na Austrália, no Beyond the Valley Music Festival, mas também fui como convidada do Dom Dalla. No festival, fizemos um remix muito popular de 'Say It Right'", recorda. "E as redes sociais, claro, foi tipo: 'oh, uau'. Acho que foi assim que redescobrir a minha paixão pela música", confessa Nelly Furtado.

"A minha vida mudou muito nos últimos dois anos"

Afastada dos holofotes desde 2017, ano em que editou o disco "The Ride", a artista voltou a aproximar-se do mundo da música e conheceu "mulheres poderosas" que são a sua grande inspiração.

O single "Corazón", com os Bomba Estéreo, foi uma das primeiras canções que Nelly Furtado escreveu para o álbum novo álbum. Depois de ser apresentada a Liliana Saumet, da banda colombiana, Nelly Furtado apanhou um avião para se encontrar com a artista em Santa Marta, na Colômbia, e assim começarem a criar música juntas. Rodeada do apoio de várias mulheres, a cantora encontrou um sentido de comunidade entre artistas que também são mães.

Isle of MTV créditos: Anthony Harvey

"A minha vida mudou muito nos últimos dois anos porque conheci algumas mulheres muito poderosas, em particular a Liliana, da banda colombiana Bomba Estéreo. E a Lido Pimienta, que também está na Colômbia. A minha melhor amiga é colombiana e é uma artista fantástica. Dizemos que somos as 'Brutoras' porque somos mulheres de negócios, somos mães, mas também fazemos música - podes ser mãe e ter um trabalho, mas não apenas um trabalho... ter algo que adores. E precisava dessa liderança e encontrei-a com a Liliana e a Lido", confessa a artista.

Sobre o novo single, Nelly Furtado acrescenta que "é mais do que uma canção". "Na vida, às vezes, perdemos o controlo, somos todos assim. Se estás a viver a tua vida e não te preocupas com os erros, então, estás a viver e está tudo bem. Não há erros no coração", defende. "Acho que o tema é um género à parte. É metade em espanhol e metade em inglês e representa-me completamente, sou assim. Cresci a cantar em português, espanhol e inglês. Não vejo a música em termos de géneros. Na verdade, acho que isso é irrelevante. Para mim, a música é uma língua e é por isso que adoro vir a sítios como malta, onde existe uma fusão única de culturas", resume.

Nos últimos anos, para o novo disco, a lusodescendente criou cerca de 500 canções. "Fiz 500 canções nos últimos quatro anos, mas tive de escolher apenas 14. Mas não ficou muito longo, é um álbum de 38 minutos. Estou muito orgulhosa", conta. "Tem um energia e alegria - dor, alegria, prazer e paixão", descreve a artista.

"O álbum chama-se '7'' porque já se passaram sete anos desde o meu último álbum e é também o meu sétimo projeto", explica. "Entrei no estúdio há quatro anos como um cãozinho assustado e saí de lá uma mulher forte porque criei uma comunidade à minha volta. No álbum, vão ouvir muitas colaborações e 'Corazón' é apenas o início. Tive de fazer isto por mim mesma e estou a competir comigo mesma e essa é a diferença", acrescenta.

"Estou a aproximar-me de mais artistas portugueses"

Isle of MTV créditos: Anthony Harvey

Questionada pelo SAPO Mag sobre se irá colaborar com artistas portugueses para o novo álbum, Nelly Furtado não revela detalhes. "Estou a aproximar-me de mais artistas portugueses, como a Ana Moura. Ana Moura é minha amiga e fizemos um remix de 'Força' e ela canta fado nessa versão. Fiz alguns amigos recentemente e estão a fazer coisas muito boas. E a cena portuguesa, claro, está a explodir e há sons muito fixes. Gosto do lado mais contemporâneo, de rappers e de artistas diferentes", conta.

"Acho que é bom juntar influências... e veremos. Estou aberta [a mais colaborações]", frisa Nelly Furtado, enviando um "beijinhos" para os fãs portugueses.

Os grandes sucessos e a geração Z

Ao longo do último ano, Nelly Furtado aproximou-se com um novo público composto por fãs da geração Z, que aumentaram o sucesso dos seus singles que conquistaram vários galardões de platina. Só em 2023, a artista acumulou 1,5 mil milhões de reproduções nos serviços de streaming de música e entrou recentemente no YouTube Billion Views Club com vídeo do single "Say It Right" (mais de mil milhões de visualizações).

nelly furtado créditos: TIAGO DAVID

"Quando estou em concertos e vejo a Gen Z na primeira fila... Estive na Suécia e as jovens tinham o meu nome escrito na testa. A primeira fila estava cheia de jovens que cantaram todas as minhas músicas. Acho isso fantástico e especial. A vida é, em última análise, um círculo. Não podia estar mais agradecida. Sinto-me inspirada por ver a minha música a tornar-se viral no TikTok e nas redes sociais. Tenho um caso de amor com o TikTok, é um dos meus hobbies. Acredito que é necessário abraçar estas inovações. Tenho filhos e quero continuar ligada às novidades", sublinha a artista.

Para Nelly Furtado, a canção mais marcante da sua carreira é " I'm Like a Bird", lançada em 2000. "Mas acho que a canção que me apresentou mais ao público internacional foi 'Say it Right', do meu terceiro disco, 'Loose', e que entrou recentemente no YouTube Billion Views Club", celebra.

"Falei com uma pessoa sobre o Youtube e ela disse-me que a razão para isso ter acontecido é devido ao facto de ser a canção mais internacional. O Youtube é uma das formas mais acessíveis de ouvir música e como 'Say it Right' tem mais de mil milhões de visualizações... acho que é a minha canção de apresentação", acrescenta.