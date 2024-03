Nemo vai representar a Suíça na 68.º edição do Festival Eurovisão da Canção com o tema "The Code", confirmou o canal SRF na passada semana. O videoclipe do tema já pode ser visto no Youtube - ver aqui.

O tema pop de Nemo, que se assume como não-binário, foca-se na autoaceitação e na luta que muitas pessoas enfrentam diariamente. Usando o código binário como uma analogia para preto e branco, homem e mulher, a estrela da Suíça diz que encontrou o "seu reino" entre "os zeros e os uns".

Vencedora da primeira edição do Festival Eurovisão da Canção, a Suíça participou por 61 ocasiões no evento.