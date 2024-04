Nemo vai representar a Suíça na 68.º edição do Festival Eurovisão da Canção com o tema "The Code". A canção tem conquistado os fãs e chegou ao primeiro lugar do top das casas de apostas online, sendo a grande favorita a vencer o concurso.

O tema pop de Nemo, que se assume como não-binário, foca-se na autoaceitação e na luta que muitas pessoas enfrentam diariamente. Usando o código binário como uma analogia para preto e branco, homem e mulher, a estrela da Suíça diz que encontrou o "seu reino" entre "os zeros e os uns".

Já Baby Lasagna, da Croácia, com o tema "Rim Tim Tagi Dim", ocupa a segunda posição do ranking do site Eurovision World, seguido pela italiana Angelina Mango, com a canção "La noia".