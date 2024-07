O festival começa no dia 19 com Carolina de Deus na programação noturna, divulgada esta semana em conferência de imprensa, seguindo-se I Love Baile Funk (dia 20), Danni Gato (21), Sam The Kid & Dj Big Hosted by Sir Scratch (22), Pappilon (23), The Legendary Tigerman (24), Linda Martíni (25), Márcia (26), Leo Middea (27) e roda de samba com a Orquestra Bamba Social (28).

Os concertos, que são precedidos pela atuação de DJs locais, são de entrada livre.

Durante o dia, o Ocean Spirit é um festival de desportos de ondas, em que participam mais de 400 atletas, de 20 nacionalidades, nas várias provas.

Mais de duas centenas de atletas, de 18 nacionalidades, vão disputar o Eurosurf Júnior, prova masculina e feminina de surf (escalões de sub-18 e sub-16) e ‘longboard’ (escalões de sub-18), a realizar-se entre os dias 19 e 25.

Irá ainda decorrer o Santa Cruz Pro Júnior (27 e 28), com 64 atletas a concorrer pelos títulos nacionais desta categoria, em masculinos e femininos.

O programa desportivo do festival integra também a segunda etapa do Circuito Nacional de Skimboard (19), com meia centena de concorrentes, o Campeonato Internacional de Skimboard (20 e 21), com 90 atletas de cinco países, e a quarta etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf (27 e 28), com 40 participantes.

Na conferência de imprensa, a presidente da Câmara de Torres Vedras (distrito de Lisboa), Laura Rodrigues, sublinhou que, com esta iniciativa, o município quer “dar a conhecer o território e promover Santa Cruz como um destino de surf e de outros desportos de ondas para trazer turismo à praia e dinamizar a hotelaria e a restauração e quebrar assim a sazonalidade”.

O festival decorre no areal da praia do Mirante, na chamada Aldeia Neptuno, recinto descoberto onde decorrem também sessões de experimentação de surf para pessoas portadoras de deficiência, de ‘bodyboard’ e de ‘kayaksurf’, aulas de ‘fitness’ e outras atividades desportivas e lúdicas.