Os Virgem Suta editam a 25 de outubro um novo álbum, "No céu da boca do lobo", que conta com a produção de JP Coimbra e colaboração do músico Jorge Costa. "Amor ao Avesso" e "Dois Dias" são os primeiros singles do disco e já se encontram disponíveis em todos os serviços de streaming de música.

"Este álbum marca o nosso regresso às edições, após oito anos de interregno e uma pandemia pelo meio. (...) O facto é que andámos envolvidos em projetos paralelos e só em 2023, resolvemos deitar mão à obra, reunir canções e voltar a estúdio. O disco foi gravado entre Beja, Évora, Lisboa e Porto e reúne nove temas recheados de ironia em torno do quotidiano, passando por paisagens e rotinas do Alentejo profundo e histórias de amor num tempo em que o tempo escasseia e as relações são cada vez mais remotas", explica a banda.

"No fundo, 'No céu da boca do lobo' remete para a ideia da prisão que se torna esta aparente liberdade em que vivemos. O engodo aprisiona", acrescentam.

O novo disco será apresentado ao vivo a 12 de novembro no Teatro Maria Matos, em Lisboa e, na Casa da Música, no Poeto, no dia 21 de novembro.

"O nosso habitat favorito é o palco. Lá sentimo-nos em casa e a ligação com o público é tão mágica que nos vicia e nos impele a festejar. É impossível resistir. Acreditamos até que este ímpeto pelo palco possa ter algum peso no atraso nas edições. Agora com disco novo estamos a preparar um espetáculo já com novos temas que queremos apresentar em Lisboa e no Porto”, diz a banda.