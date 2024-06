“Na sequência da compilação beneficente lançada em janeiro de 2024 a unha.pt apresenta agora um ciclo de música com algumas das artistas que participaram no disco, recuperando o desafiar de padrões e preconceitos dos géneros musicais visados, e com base na premissa de que a música e a arte sonora devem ter um papel essencial na construção de novos saberes, práticas e imaginários”, de acordo com o projeto unha.pt, de apoio à música independente, num comunicado enviado à Lusa.

O ciclo "Not Your Fault – Géneros, Violências e Imaginação", “um evento de resistência”, decorre nos dias 7, 21 e 28 de julho, num dos espaços do centro cultural e comunitário Jardins do Bombarda, em Lisboa.

No primeiro dia atuam a saxofonista Ravenna Escaleira, a cantora e música Mariana Camacho e a pianista Inês Condeço.

Para 21 de julho estão marcadas as atuações da instrumentista Rita Silva com a pianista Joana de Sá, e das cantoras Marta Rodrigues e Nazaré da Silva.

No último dia do ciclo, 28 de julho, atuam a música Diana Combo, a cantautora Nádia Schilling e a música e sonoplasta Lena Huracán, em DJ set.

Antes dos concertos haverá diálogos com artistas, investigadoras e criadoras, moderados pela escritora Teresa Melo.

Nas conversas serão discutidos temas como a migração, repertórios de violência, legados coloniais, bem como práticas de resistência e solidariedade.

O ciclo "Not Your Fault" tem entrada livre.

A compilação “Not your fault”, editada em janeiro com o selo da unha.pt, reúne “dezassete composições de música contemporânea — ora eletrónica, ora elétrica — e de música livre — ora jazzística, ora tradicional”.

Ao longo do ano passado, “mais de uma dezena de artistas / projetos artísticos compuseram e gravaram obras” para a compilação que “se destina a recolher fundos para a APAV através das suas vendas on-line”.

O álbum, com capa da artista visual Kruella D’Enfer, tem como mote “Reconhecer, Proteger e Reagir”.

“Not your fault” inclui temas de Carincur, Lantana, Rita Silva, Joana de Sá, Diana Combo e Kaveh Sarvarian, Inês Tartaruga Água, Mariana Camacho, Inês Condeço, Ravenna Escaleira, SORBD, Marta Rodrigues, Clothilde, Eunice Barbosa Quarteto, Marlene Ribeiro, Nazaré da Silva, Mariana Vieira e Nadia Schilling.

A compilação está disponível na plataforma online Bandcamp.