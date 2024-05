A Igreja da Pena, no Castelo de Leiria, recebe no final da tarde de sábado a saxofonista Ravenna Escaleira, no arranque da edição de 2024 do ciclo que se revela “um contínuo desfile de outras músicas, frescas pela singularidade, disruptivas pelas regras que quebram, vanguardistas pelos novos caminhos que trilham”, explicou à agência Lusa Carlos Matos, presidente da Fade In.

Em palco pelo quarto ano, o Ciclo de Música Exploratória Portuguesa tem como desafio “continuar a surpreender a imensa minoria que tem assistido, com uma fidelidade impressionante, a estes concertos ao longo dos anos”.

Para a associação dedicada à divulgação da música independente, e que nos últimos anos tem tido projeção internacional através do festival Extramuralhas, esta organização de menor escala surge como oportunidade para “continuar a dar palco às mais desalinhadas linguagens sonoras nacionais”.

“Só isso legitima o nosso trabalho e nos mantém motivados nesta busca incessante de talento, risco e inventividade”, assumiu Carlos Matos.

Em 2024, a programação junta no mesmo cartaz linguagens estéticas diferentes, levando a Leiria “nomes firmados, como Nuno Rebelo, Folclore Impressionista, Hidden Horse, Ondness, Voltaic Trio ou Solar Corona - na sua versão Elektrische Maschine”, com outros artistas emergentes, casos de Ravenna Escaleira, Inês Condeço & Pedro PMDS, Nzungu & Katerina L'Dokovan ou Ben Yosei.

“Todos são selecionados com o máximo critério, quer pela excelência artística que patenteiam, quer pela distinção sonora que abraçam”, destaca o organizador, antecipando que as dez propostas são “rigorosamente a não perder ao vivo!”.