Nuno Ribeiro vai subir ao palco do Coliseu do Porto a 4 de novembro. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e custam entre 20 e 25 euros.

No concerto, o cantor vai recordar os temas de maior sucesso da sua carreira, como "Maria Joana" ou "Longe". "Este concerto único e tão aguardado, será a grande celebração do seu breve mas extraordinário percurso, em que certamente se cantará a uma só voz êxitos como 'Maria Joana', 'Dias Cinzentos', 'Nas Ondas do Mar', 'Longe', entre muitos outros sucessos", frisa a Warner Music Portugal.

"Em poucos anos Nuno Ribeiro afirmou-se como um dos nomes mais fortes da nova geração da música portuguesa. O enorme talento como compositor e interprete, traduz-se em grandes canções que lhe valeram vários galardões de ouro e muitos sucessos de rádio", acrescenta a editora em comunicado.

Antes do concerto no Coliseu do Porto, Nuno Ribeiro vai estar em digressão por todo o país.