Os Imagine Dragons regressam a Portugal no próximo ano, para um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 26 de junho. A banda norte-americana anunciou esta segunda-feira, dia 9 de setembro, a "LOOM World Tour", a sua primeira digressão europeia em estádios.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa foram colocados à venda esta sexta-feira, dia 13 de setembro, depois de uma pré-venda para fãs. No site da TicketLine estão apenas disponíveis alguns bilhetes para as bancadas.

Ao SAPO Mag, a Everything Is New confirmou que o Ultimate VIP Experience, de 6920 euros, já se encontra esgotado - foram colocados apenas dois à venda - saiba mais aqui.

A "LOOM World" é a primeira grande digressão europeia de estádios do grupo de Las Vegas com paragens em 16 países. Esta sexta-feira, a banda anunciou novas datas em várias cidades europeias, devido "à elevada procura".

Nas redes sociais, os Imagine Dragons confirmaram um novo concerto em Praga, Budapeste, Pádua, Paris, Varsóvia e Londres.

Estádio da Luz | 26 de Junho

Abertura de portas: 17h00

Início do espetáculo: 19h00

BILHETES

Relvado - 95€

Bancada piso 0 Sul - 120€

Bancada piso 0 - 135€

Bancada piso 1 - 155€

Bancada piso 3 - 90€

Mobilidade Condicionada - 90€

PACOTES VIP