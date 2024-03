No total, serão mais de 200 as iniciativas previstas pela Câmara Municipal de Oeiras para assinalar esta efeméride, que decorrerão a partir do próximo mês e se prolongarão até novembro de 2025, segundo uma nota da autarquia presidida pelo independente Isaltino Morais.

O concerto do cantor português Pedro Abrunhosa, que terá lugar a partir das 21h30 do dia 25 de abril, no jardim municipal de Oeiras, será um dos pontos altos destas celebrações.

Também nesse dia decorrerá a tradicional sessão solene, durante a manhã, com as habituais cerimónias protocolares de celebração do Dia da Liberdade.

No dia anterior, 24 de abril, realiza-se uma atuação do Coro Comunitário a Capela e o Povo, na Igreja Matriz de Oeiras, destacando-se a interpretação de temas como “Queda de um Império”, “Vejam bem”, “Cantigas de Maio”, “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, “Acordai” e “Grândola Vila Morena”.

A noite terminará com um espetáculo de fogo-de-artifício, lançado a partir da meia-noite das cinco uniões de freguesia do concelho.

Do programa para assinalar os 50 anos do 25 de Abril destaca-se também uma exposição de João Abel Manta sobre a imprensa, no Palácio dos Anjos, em Algés, e uma sobre o mecanismo de censura, no Centro Cultural Palácio do Egito.

A realização de tertúlias na galeria Verney, conversas comemorativas e declamação de poemas sobre Liberdade são outras das iniciativas previstas.