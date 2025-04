Esta quarta e quinta-feira, 24 e 25 de abril, assinalam-se as celebrações do 25 de Abril com dezenas de concertos de norte a sul do país, numa verdadeira festa da Liberdade em forma de música.

Por exemplo, no Porto, Capicua sobe ao palco instalado na Avenida dos Aliados às 22h30 para um concerto especial, enquanto em Grândola — vila-símbolo da Revolução — Pedro Abrunhosa junta-se aos Camponeses de Pias.

Já no dia 25, as celebrações continuam com propostas ecléticas. Em Lisboa, por exemplo, o Musicbox recebe o projeto M.A.R.I.A. Mic – Mulheres e Amantes de RAP com Inspiração e Ação, a partir das 20h00. No Cine-Teatro de Amarante, Ricardo Ribeiro presta homenagem a Zeca Afonso com um concerto às 21h30, enquanto em Tavira é Cristina Branco quem dá voz à obra do cantor de intervenção, no Mercado da Ribeira.

Por sua vez, em Guimarães, a revolução ecoa através do projeto “Sons da Liberdade”, que junta música orquestral, coros e a voz de Selma Uamusse no Centro Cultural Vila Flor.

O SAPO Mag reuniu alguns dos concertos agendados para 24 e 25 de abril. Veja a agenda:

*Alguns dos espetáculos podem sofrer alterações devido ao decreto do Governo que instituiu o luto nacional pela morte do Papa Francisco.

24 DE ABRIL

Capicua reinventa no feminino canção de Sérgio Godinho: ouça aqui

Porto: Capicua

22h30 na Avenida dos Aliados

Lisboa: JP Simões

21h00 no Museu de Arte Contemporânea Armando Martins

Almada: GNR & Van Zee

A partir das 22h30 na Praça da Liberdade

Matosinhos: Concerto Cantigas de Maio

22h00 no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos

Seixal: Sérgio Godinho & A Garota Não e Ivandro

21h30 no Parque da Quinta dos Franceses

Portel: Buba Espinho convida Bandidos do Cante

21h45 no Parque da Matriz

Sines: Nininho Vaz Maia e Karetus

22h30 no Castelo de Sines

Odivelas: António Zambujo

21h30 no Antigo Mercado da Pontinha

Grândola: Pedro Abrunhosa & Os Camponeses de Pias

22h00 no Parque de Feiras e Exposições

Albufeira: Luís Represas

21h00 no Auditório Municipal

Santiago do Cacém: Diogo Piçarra

22h00 no Parque Central De Santo André

25 DE ABRIL

Cara de Espelho, a nova banda que junta membros dos Deolinda, A Naifa, Ornatos Violeta e Humanos

Lisboa: M.A.R.I.A. Mic – Mulheres e Amantes de RAP com Inspiração e Ação

20h00 no Musicbox

Valongo: Festas da Liberdade com Paulo de Carvalho

21h00 no Fórum Cultural de Ermesinde

Marco de Canaveses: Anónimos de Abril

18h00 no Emergente Centro Cultural

Palmela: Cara de Espelho

21h30 no Cine-Teatro S. João

Amarante: Ricardo Ribeiro Canta Zeca Afonso

21h30 no Amarante Cine-Teatro

Tavira: Cristina Branco canta José Afonso

21h30 no Mercado da Ribeira

Benavente: Celina da Piedade

21h30 no Cineteatro de Benavente

Guimarães: Sons da Liberdade com Banda da Sociedade Musical de Pevidém, Coro da Liberdade e Selma Uamusse

21h30 no Centro Cultural Vila Flor