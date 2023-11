Depois do lançamento do seu segundo álbum “Guts”, a artista de 20 anos vai agora ter um tema na banda sonora de “The Hunger Games” com uma música original intitulada “Can’t Catch Me Now”.

O tema oficial da nova prequela de “The Hunger Games”, junta-se assim a várias outras canções originais produzidas para a saga, como “Safe and Sound”, de Taylor Swift, em 2012, “Atlas”, dos Coldplay, em 2013, e “Yellow Flicker Beat”, de Lorde, em 2014.

"Desde o início da saga que tivemos a sorte de atrair alguns dos artistas mais talentosos do mundo, cuja música acentuou e complementou o drama dos filmes, ao mesmo tempo que destacou o peso emocional carregado pelas personagens", disse à Variety Francis Lawrence, realizador da prequela.

“Com uma letra carregada e voz urgente, Olivia Rodrigo aproveita tudo isso tanto quanto qualquer artista nos dias de hoje. É uma emoção absoluta trabalhar com ela e não poderíamos estar mais entusiasmados com o facto da sua música fazer parte do filme”, completou.

“The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes” conta a história de "Coriolanus (Tom Blyth) que tem 18 anos e está prestes a tornar-se o presidente tirano de Panem. Ele é jovem, bonito e charmoso e, embora a família Snow tenha passado por momentos difíceis, ele vê uma oportunidade de mudar a sua sorte quando é escolhido para ser o mentor do Décimo Jogos da Fome e de Lucy Gray (Rachel Zegler), a rapariga tributo do arruinado Distrito 12.

O novo filme estreia a 16 de novembro nas salas de cinema portuguesas.