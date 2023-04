Esta quinta-feira, 13 de abril, celebra-se o Dia do Beijo. Da "Canção do Beijinho" a "Kiss", de Prince, há várias canções que podem servir de banda sonora para assinalar a data.

"Canção do Beijinho" - Herman José

"Mas por que raio é que tu queres os beijinhos só p'ra ti?/ Ora dá cá um e a seguir dá outro/Depois dá mais um que só dois é pouco/ Ai eu gosto tanto e é tão docinho/E no entretanto dá mais um beijinho", canta Herman José. A canção foi escrita por Carlos Paião.

"I Kissed a Girl" - Katy Perry

"I kissed a girl and I liked it/ The taste of her cherry chapstick", canta a artista no tema.



"When You Kiss Me" - Shania Twain

"When You Kiss Me", de Shania Twain, é quase um clássico. O tema foi lançado em 2002 e foi um dos singles do disco "Up!".

"Last Kiss" - Pearl Jam

"Last Kiss" é um dos sucessos mais marcantes da carreira dos Pearl Jam.

"Last Kiss" - Taylor Swift

E mais um "Last Kiss", mas na voz de Taylor Swift.

"Kiss From a Rose" - Seal

Editada em 1994, "Kiss From a Rose" é uma das canções emblemáticas da carreira de Seal.

"Kiss Me" - Ed Sheeran

"Kiss Me" foi um dos singles do disco "+" de Ed Sheeran. "Kiss me like you wanna be loved/ You wanna be loved", canta o britânico.

"Kiss" - Prince

"Kiss" foi o primeiro single do disco "Parade", editado em 1986. O tema é o mais ouvido de Prince no Spotify, somando mais de 75 000 000 reproduções.

"Solta-se o Beijo" - Ala dos Namorados

"Solta-se o Beijo" é um dos temas mais populares dos Ala dos Namorados. A letra da canção foi escrita por Catarina Furtado.

"Kiss Me, Oh Kiss Me" - David Fonseca

O tema "Kiss Me, Oh Kiss Me", de David Fonseca, faz parte do disco "Dreams in Colors", de 2007.

"One Kiss" - Calvin Harris & Dua Lipa

Calvin Harris juntou-se a Dua Lipa para "One Kiss". Na semana de lançamento, o tema conquistou os principais tops dos serviços de streaming de música.