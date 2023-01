Os Músicos do Tejo apresentam no próximo dia 29, no Musiikitalo, em Helsínquia, a ópera “Lo Frate Nnamurato” (1732), de Giovanni Battista Pergolesi, em coprodução com a Orquestra Barroca de Helsínquia, anunciou hoje a orquestra portuguesa.

A maioria do elenco é composta por cantores portugueses, realça o agrupamento dirigido por Marta Araújo e Marcos Magalhães, "salientando a participação" do barítono Luís Rodrigues e das sopranos Ana Vieira Leite e Joana Seara. Luís Rodrigues e Joana Seara têm colaborado com Os Músicos do Tejo, nomeadamente na gravação das óperas "La Spinalba" e "Il Trionfo d'Amore", de Francisco António d'Almeida, editadas, respetivamente, em 2012 e 2015.