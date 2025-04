Já está disponível o novo single de Pedro Abrunhosa, "Não Te Ausentes de Mim". O tema, que fará parte do próximo álbum do cantor, a ser editado em setembro, marca o encerramento de um ciclo discográfico do autor.

"É no poema que residem intimidade e mistério da canção. E, pelo que infiro da minha própria experiência, é pela palavra que a canção se enraiza e perdura no inconsistente de tantos. ‘Não Te Ausentes De Mim’ é o primeiro single de um disco que, precisamente, foi construído sobre o conceito poético da linguagem. Aqui não vive mais do que a simplicidade de uma história de rendição e ausência. Mas toda a simplicidade tem raiz profunda. Só para as máquinas o simples significa o expectável probabilístico", explica o cantor em comunicado.

"Ao contrário, acredito que a Poesia seja a capacidade inelutável da humanidade para conversar com os deuses", acrescenta.

O single contou com a colaboração dos músicos Cláudio Souto (Teclados), Eurico Amorim (Piano e Teclados), Miguel Barros (Baixo), Pedro Martins (Bateria), Bruno Macedo (Guitarras Eléctricas), Paulo Praça (Guitarra Acústica), Paulo Gravato (Sax Tenor), Rui Pedro Silva (Flugelhorn, Trompete), Daniel Dias (Trombone), Patrícia Antunes (Coros) e Patrícia Silveira (Coros).

Gravado nos BOOM Studios em janeiro de 2025, o tema teve produção de Pedro Abrunhosa e coprodução, gravação, mistura e masterização de João Bessa.

O videoclipe do tema, gravado na Serra da Estrela e em Ovar, será lançado na próxima quinta-feira, com realização de Filipe Correia dos Santos e participação dos atores Miguel Nunes e Inês Herédia.

Depois de ter esgotado a MEO Arena e cinco concertos na Super Bock Arena, Pedro Abrunhosa volta às duas maiores salas do país no início do próximo ano: a 24 de janeiro de 2026 na Super Bock Arena (Porto) e a 31 de janeiro de 2026 na MEO Arena (Lisboa). Os bilhetes já se encontram à venda.