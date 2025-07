Foi divulgado o trailer de "Avatar: Fogo e Cinzas", que esteve em exibição exclusiva nos cinemas até domingo com as sessões de estreia de "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos".

No terceiro filme, sequela de dois dos maiores sucessos de bilheteira da história do cinema, o cineasta James Cameron apresenta novos clãs e criaturas surpreendentes, além dos visuais impressionantes que celebraram a saga.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



Ainda sem sinopse oficial, o filme “expande o bonito mundo de Pandora e apresenta dois novos clãs”, explicava na CinemaCon no início de abril Zoe Saldaña, a mais recente vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Emília Pérez".

Já James Cameron, num vídeo pré-gravado da Nova Zelândia, onde o filme está em pós-produção, explicava aos donos dos cinemas americanos reunidos na convenção em Las Vegas que os heróis tribais desta história devem “enfrentar não apenas os invasores humanos, mas também novos adversários, o Povo das Cinzas”.

As imagens rmostram os heróis Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Saldaña) a bordo de gigantescos navios de madeira levantados por balões e rebocados no ar por enormes criaturas azuis parecidas com arraias.

A caravana é atacada pelo Povo das Cinzas, cujos membros parecem-se com os indígenas Na'vi, mas usam penachos vermelhos brilhantes e disparam flechas incendiárias.

“Os Comerciantes do Vento são um clã pacífico e nómada que viaja pelo ar. E o Povo das Cinzas são os antigos Na'vi que abandonaram Eywa”, a deusa da tribo de pele azul, dizia Zoe Saldaña.

No elenco destacam-se ainda nomes como Kate Winslet, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Matt Gerald, David Thewlis, Edie Falco, Cliff Curtis e Oona Chaplin, entre outros.

James Cameron já avisou que "Avatar: Fogo e Cinzas" será mais longo que “Avatar: O Caminho da Água” (2022), que durou três horas e 12 minutos.

A estreia portuguesa está marcada para 18 de dezembro. As sequelas seguintes que vão expandir o universo estão anunciadas para 21 de dezembro de 2029 e 19 de dezembro de 2031.