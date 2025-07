Jamie Lee Curtis confirmou que vai ser a protagonista de uma nova versão da popular série de mistérios "Crime, Disse Ela", que vai dar o salto para o grande ecrã.

Notícias do envolvimento da vencedora de um Óscar como a escritora de policiais e detetive amadora Jessica Fletcher tinham surgido em dezembro do ano passado, sem confirmação oficial.

"Vai... acontecer", disse a atriz à Entertainment Tonight durante a antestreia em Los Angeles de "Um Dia Ainda Mais Doido", já a adicionar uma pausa de suspense antes de confirmar o seu envolvimento.

Mas Jamie Lee Curtis avisou que o filme ainda vai demorar.

"Estamos a um minuto de distância. Mas estamos muito animados. Muito animados. Mas estou a controlar o meu entusiasmo até começarmos a filmar. Tenho umas poucas coisas para fazer e depois irei ter a oportunidade de apreciar esse trabalho", explicou.

O projeto no estúdio Universal Pictures é inspirado pela popular série que surgiu na década de 1980 e tornou uma grande estrela a veterana Angela Lansbury, no papel de Jessica Fletcher.

Produzida pela Universal Television, "Crime, Disse Ela" arrancou em 1984, centrando-se na escritora de policiais que aplicava os seus poderes de dedução, experiência e senso comum para ultrapassar as autoridades e desmascarar os criminosos. O sucesso em todo o mundo foi gigantesco, com 264 episódios até 1996 e mais quatro telefilmes.

O argumento do novo filme foi confiado a Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, uma dupla que escreveu "Orange Is the New Black"

O projeto é de Amy Pascal, produtora dos filmes "Homem-Aranha" e da nova saga "James Bond" na Amazon, que foi antiga copresidente da Sony Pictures Entertainment.