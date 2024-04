Quatro anos depois de "Hotspot", os Pet Shop Boys editaram esta sexta-feira "Nonetheless".

O 15.º álbum de originais do projeto de Neil Tennant e Chris Lowe foi produzido por James Ford (dos Simian Mobile Disco e The Last Shadow Puppets) e conta com dez novas canções. Gravado em Londres, foi criado durante o confinamento e aborda ideias de celebração, liberdade e solidão (esta já inspiradora do primeiro single, "Loneliness").

O disco assinala o regresso dos Pet Shop Boys à editora Parlophone, doze anos após "Elysium".

Em comunicado, a dupla britânica refere que "Nonetheless" propõe "uma celebração das emoções únicas e diversificadas que nos tornam humanos". "Cada tema conta uma história e contribui para a narrativa geral do álbum", descreve.

"É um dos álbuns mais melódicos que já fizemos", sublinhou ainda Tennant em declarações à Reuters. "Pode ser menos dançável do que alguns dos nossos álbuns, mas... é muito afetuoso", avançou o vocalista.

"Dancing star", o segundo single, foi inspirado no icónico bailarino russo Rudolf Nureyev, que desertou da União Soviética em 1961.

Alinhamento de "Nonetheless":

01. Loneliness

02. Feel

03. Why Am I Dancing?

04. New London Boys

05. Dancing Star

06. A New Bohemia

07. The Schlager Hit Parade

08. The Secret of Happiness

09. Bullet For Narcissus

10. Love is the Law