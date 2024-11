Pharrell Williams esteve hoje em Lisboa no encerramento do primeiro dia da Web Summit, a convenção tecnológica que junta, esta semana, mais de 70.000 participantes e um milhar de investidores na capital portuguesa.

Num evento dedicado a tecnologia e inovação, Pharrell Williams foi convidado a falar sobre cultura e comércio, mas acabou por se focar em explicar uma filosofia de vida para lá dos holofotes da fama: "O sonho humano, o sonho do consumidor, devia ser gastar o máximo tempo possível a fazer o que se gosta" e não a tentar atingir, financeiramente, "a próxima grande cena".

Pharrell Williams tem 51 anos, esteve na origem dos Neptunes e N.E.R.D., e há muito que é tido como uma figura influente na música, no entretenimento e também na moda, pelas colaborações com marcas como Nigo, Adidas e Chanel.

Já lançou produtos de cosmética, joias e é, desde 2023, diretor criativo das coleções para homem da marca Louis Vuitton, onde diz que se encontra em "residência", subsidiado para ser criativo".

Em outubro passado, estreou "Piece by Piece", um documentário autobiográfico animado, coassinado com Morgan Neville, no qual conta a sua história pessoal com recurso a peças da Lego.

Na Web Summit, Pharrell Williams lembrou que não tem "uma história de vida simbólica e poética" e que muito do que aprendeu, nomeadamente a ter foco e disciplina, foi através da prática do skate.

Perante uma plateia lotada, mas que se foi esvaziando ao longo da intervenção, Pharrell Williams falou ainda da iniciativa "Black Ambition", um projeto que fundou para empoderar pessoas hispânicas e negras, nomeadamente com mentorias, para iniciarem os seus próprios negócios.

Pharrell Williams in concert in Amsterdam

"É tempo de ser empreendedor pela equidade. A minha filosofia é: 'Se construíres a tua própria mesa, podes convidar quem tu quiseres", exemplificou.

E uma semana depois das eleições presidenciais nos Estados Unidos, que deram a vitória ao candidato republicano Donald Trump, Pharrell Williams reconheceu que existe um sentimento de divisão, no seu país e no mundo.

"Mas eu sou um mero criado civil. Vou servir os seres humanos, os desfavorecidos, os inocentes, os que não têm voz. Vou servi-los independentemente de quem esteja no poder", disse.

A Web Summit, que conta com Paddy Cosgrave novamente na liderança, termina na quinta-feira.