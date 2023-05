A banda liderada por Chris Martin sobe ao palco Estádio Cidade de Coimbra na quarta-feira, na quinta-feira, no sábado e no dia 21, que é um domingo, juntando uma média de 50 mil pessoas em cada um dos concertos, o que perfaz mais de 200 mil pessoas nos quatro concertos previstos.

Em comunicado enviado ao SAPO Mag, a Everything Is New detalhou os objetos que não poderão entrar no estádio. Da lista de itens proibidos fazem parte, por exemplo, malas de grandes dimensões, cadeiras ou bancos, chapéus de chuva, garrafas latas ou copos e caixas e recipientes com comida.

A promotora adianta que "é possível levar comida" para os concertos, "desde que não esteja em caixas ou outro tipo de objetos arremessáveis". No estádio, só será permitida a entrada de "uma pequena mochila/mala por pessoa não superior a 40cm x 30cm x 15cm".

Veja aqui: Horários, transportes e estacionamento: guia para os concertos dos Coldplay em Coimbra

Lista de objetos proibidos:

correntes metálicas e qualquer objeto pontiagudo

malas de grandes dimensões

lanternas & lasers

armas de fogo e armas brancas

mensagens xenófobas ou de apelo à violência

caixas e recipientes com comida

cadeiras de qualquer tipo

material explosivo e pirotécnico

chapéus de chuva

bebidas alcoólicas, seringas e drogas

câmaras profissionais, selfie sticks e hastes rígidas professional

garrafas latas e copos

não é permitida a entrada de qualquer tipo de mala ou mochila com medidas superiores a 40cm x 30cm x 15cm

será igualmente proibida a entrada de capacetes, bolas (futebol, golfe, ténis, etc..) gravadores áudio, altifalantes, instrumentos musicais, bem como qualquer objeto que possa ser arremessado e que não se encaixe nas categorias anteriores.

PERGUNTAS RÁPIDAS

Onde posso deixar os meus pertences?

Existem quatro pontos de bengaleiro onde poderá deixar os seus bens, com o custo de 1 euros (IVA incluído) por peça. Evite trazer objetos desnecessários, de forma a facilitar o processo de revista.

É permitido entrar com uma mochila no Estádio?

Só é permitida a entrada de uma pequena mochila/mala por pessoa não superior a 40cm x 30cm x 15cm. Por favor verifique os item proibidos.

Posso levar bebidas alcoólicas para o concerto?

Não. Não é permitida a entrada de bebidas alcoólicas dentro do estádio. Consulte a lista dos objetos proibidos.

Posso levar comida para o concerto?

É possível trazer comida desde que não esteja em caixas ou outro tipo de objetos arremessáveis.

Se sair do estádio a meio do espetáculo posso entrar novamente?

Não.

Posso entrar depois do início do espetáculo?

Sim, até 15 minutos antes do fim do espetáculo.

Há alguma restrição de faixa etária para este concerto?

Sim, o concerto está classificado para maiores de 6 anos.

Onde são os Perdidos e Achados?

No posto móvel da Polícia, localizada na Rua D. Manuel I.

Informação importante relativa a BILHETES REVENDIDOS e INVÁLIDOS

Quaisquer bilhetes comprados a terceiros ou em postos não oficiais, poderão ser considerados inválidos, por terem sido adulterados ou por a sua venda ter sido duplicada e um deles já ter dado entrada no recinto. Os bilhetes comprados em sites não oficiais, como, Viagogo, StubHub, Ticketswap, poderão impossibilitar a sua entrada no espetáculo pelos motivos anteriormente referidos.