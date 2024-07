Travis Scott sobe ao palco da MEO Arena, em Lisboa, nos dias 2, 3 e 4 de agosto. As atuações do rapper em Portugal acontecem no encerramento da passagem pela Europa da digressão mundial “UTOPIA - Circus Maximus”.

Nas redes sociais, a promotora Ritmos & Blues adiantou que as portas da sala lisboeta abrem às 19h30. Já o arranque do concerto está marcado para as 21h00.

No recinto, será autorizada a entrada de garrafas de água até 50cl sem tampa e pequenos snaks. Já câmeras profissionais, balaclavas ou outra peça de vestuário que tape o rosto, equipamentos ou peças de proteção como coletes, joalheiras ou cotoveleiras não serão permitidos.

Armas de fogo e armas brancas, material explosivo e pirotécnico, chapéus de chuva, seringas e drogas, selfie sticks, objetos (cartazes) com mensagens xenófobas ou de apelo à violência, lancheiras, caixas e recipientes, cadeiras de qualquer tipo ou formato, correntes metálicas, malas e mochilas lanternas e lasers também estão proibidos.

“Com a intenção de levar os fãs a uma experiência audiovisual incomparável”, a digressão começou nos Países Baixos a 28 de junho, seguindo-se Reino Unido, Polónia, Suíça, França, Bélgica, Itália e República Checa antes de encerrar em Portugal.

Este é um regresso do músico a Portugal depois de ter atuado, no verão de 2023, no festival Rolling Loud, em Portimão, Algarve.

No âmbito desta nova digressão, um euro (ou uma libra, no caso do Reino Unido) por cada bilhete vendido reverte para a organização sem fins lucrativos Cactus Jack Foundation, que apoia jovens de Houston, cidade onde o rapper nasceu em 1991.

Travis Scott tem andado em digressão com “Utopia”, quarto álbum de estúdio lançado em julho de 2023.