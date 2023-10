No seu podcast "PoDesconstruído", Rafael Santos e Bernardo Gomes compararam a música pop portuguesa com a brasileira e o tema tornou-se viral no X (antigo Twitter).

No excerto do vídeo partilhado nas redes sociais, os tiktokers portugueses falam sobre o consumo de música brasileira em Portugal.

"Aqui não há músicas com potencial de viralizar, para fazer dancinhas", defendeu Rafael Santos. "Não há uma cultura de entretenimento em Portugal, tal como a do Brasil. Por isso é que Portugal consome tanta música do Brasil", acrescentou.

"As pessoas não consomem música portuguesa, se reparares. Se fores ao Top 50 do Spotify em Portugal, é um mix de Portugal, mas tens tipo 30 músicas em inglês e 15 do Brasil", explicou Bernardo Gomes.

"Quando danço música de Portugal, por exemplo, os meus seguidores dizem: ‘que música ruim é essa? Que música de bosta'. Não há música para dançar em Portugal com coreografia do TikTok", rematou Rafael Santos.

No X, vários utilizadores criticaram os tiktokers. "A questão não é sobre Portugal não ter música boa. Falámos que há muita música boa em Portugal e comparámos as duas indústrias e o porquê dos resultados do Top Spotify serem como são, são factos e não argumentos", escreveu Rafael Santos na rede social, acrescentando que "ninguém falou de qualidade artística".

