Promovido pelo Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre (CAEP), os concertos não vão apenas decorrer este ano naquele espaço cultural, mas também no Centro de Congressos da Câmara e Museu das Tapeçarias de Portalegre.

“A edição deste ano parece-me bastante equilibrada e tem como novidades dois concertos fora do CAEP”, disse à agência Lusa o diretor deste centro de artes, Joaquim Ribeiro.

E, além disso, o público vai poder assistir a atuações “fora do normal”, realçou, indicando que “é a primeira vez, em 18 edições”, que o festival vai ter a atuar “um septeto e um octeto, formações com esta natureza e complexidade”.

O Portalegre Jazzfest - Festival Internacional de Jazz arranca na quinta-feira, 27 de abril, no auditório do Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino, com um concerto de Margaux Oswald, pianista de origem franco-filipina, a residir atualmente em Copenhaga, na Dinamarca.

Este concerto, com entrada livre, está anunciado para as 18h30.

Ainda nesse dia, mas pelas 21h30, o Centro de Congressos da Câmara Municipal de Portalegre recebe em concerto Ricardo Toscano (saxofone alto), desta vez num trio, com Romeu Tristão (contrabaixo) e João Pereira (bateria).

No dia 28 de abril, o JazzFest, regressa ao CAEP, espaço que receberá dois concertos. O primeiro com a formação do baterista norueguês Paal Nilssen-Love e o seu projeto Circus (21h30) e ainda os Move, projeto criado em 2022, em Portugal (23h30).

A 18.ª edição do Portalegre Jazzfest fecha no sábado, dia 29 de abril, no CAEP, com um concerto do projeto João Lencastre's Communion e, depois, a atuação de Julien Desprez Abacaxi, com a sua “mescla” de rock, jazz e blues.

O certame engloba ainda provas de vinhos e de produtos regionais, assim como a feira do disco e do livro, em colaboração com a editora Clean Feed.

Além destas vertentes, a organização desenvolveu ainda uma parceria com a aKadémia Jazz, que vai promover a realização de duas ‘jam sessions’, a 28 e 29 de abril, no espaço “Improvisos”, no Business Center de Portalegre.

Os bilhetes para o festival poderão ser adquiridos no CAEP, com preços que vão dos sete aos 20 euros.