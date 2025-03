Em comunicado divulgado hoje, a Câmara de Portalegre, que promove anualmente o evento, indicou que o festival vai arrancar, às 18:30 de 9 de abril, com a atuação de Carlos Barreto no Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino (MTPGF).

Neste espetáculo, com entrada livre, o músico vai apresentar o seu álbum de 2024, intitulado “Lonely Dog”.

Ainda nesse dia, mas às 21:30, vai ser a vez de a Igreja do Mosteiro de São Bernardo receber um espetáculo, gratuito, com o contrabaixista Carlos Bica, acompanhado de João Barradas no acordeão.

No dia 10 de abril, no MTPGF, volta a subir ao palco Carlos Bica, mas desta feita a solo, pelas 18:30, e, nessa noite, pelas 21:30, o programa inclui a atuação do pianista espanhol Dorantes, com o seu álbum “Identidad”, no Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre (CAEP).

A terminar a noite, pelas 23:15, os claustros do Convento de Santa Clara recebem o projeto dinamarquês Emmeluth’s Amoeba Quartet, numa mistura “entre free jazz e música de câmara”, com entrada gratuita.

O Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino volta a acolher uma das iniciativas do festival, no dia 11 de abril, às 18:30, um concerto do contrabaixista esloveno Gasper Livk, estando o CAEP reservado para, às 21:30, um concerto do guitarrista Bruno Pernadas e do saxofonista José Soares.

Para terminar mais uma noite do festival, pelas 23:15, os claustros do Convento de Santa Clara apresentam o espetáculo do trio da saxofonista dinamarquesa Mia Dyberg.

O quarto dia do festival arranca de novo no MTPGF, com o concerto do contrabaixista americano Michael Formanek (18:30), seguindo-se no CAEP o espetáculo com o duo americano de Chris Porter (saxofone alto) e de Craig Taborn (piano), pelas 21:30.

Nos claustros do Convento de Santa Clara vai atuar, às 23:15, a francesa Eva Risser no piano vertical, com uma revisitação da composição “Aprés un Rêve”, de Gabriel Fauré.

A 20.ª edição do Portalegre Jazzfest termina, às 21:30 de dia 13, no CAEP, com o quarteto da britânica Emma Smith.

À semelhança do ano anterior e em parceria com a aKadémia Jazz, estão agendadas duas ‘jam sessions’ abertas ao público, nos dias 12 e 13 de abril, no espaço "Improvisos" do Business Center de Portalegre.

O programa do 20.º Portalegre Jazzfest engloba ainda provas de vinhos e de produtos regionais, assim como a Feira do Disco e do Livro, em colaboração com a editora Clean Feed.

Os bilhetes diários dos concertos no CAEP têm um custo de 10 euros e o passe que permite a entrada nos quatro concertos agendados para aquele espaço têm um valor de 25 euros.