A banda formada por André Fernandes, Sara Badalo e Alexandre Frazão editou esta semana o álbum de estreia homónimo, disponível em todas as plataformas digitais pela Timbuktu Records. O disco apresenta uma fusão de eletrónica, rock e jazz já antecipada no single de apresentação, "Luz", revelado em outubro.

A primeira canção "introduziu a estética dos FUSHI, onde sonoridades futuristas se entrelaçam com uma forte carga introspetiva, refletindo sobre o desenvolvimento humano e a autenticidade", assinala a promotora em comunicado enviado ao SAPO Mag.

"No álbum, essa linha evolui numa viagem completa, com faixas que vão de momentos ambientais e contemplativos, como “Ninguém Parece Sentir”, a temas mais diretos e urgentes, como “Dose Pura” e “Incerto”. As letras e vozes de Sara Badalo, que variam entre cristalinas e processadas, transportam os ouvintes para paisagens sonoras ricas em texturas e pulsantes em ritmos", acrescenta.

O disco foi gravado nos Timbuktu Studios, em Lisboa, com a produção e masterização a cargo de André Fernandes, guitarrista com um percurso no jazz. Sara Badalo destacou-se até aqui como vocalista de The Legendary Tigerman e Alexandre Frazão assume a bateria.