A conversa "Música Portuguesa, com certeza!", que se realiza a 27 de julho, no Auditório Ruy de Carvalho, em Oeiras, vai discutir a produção musical em Portugal, no âmbito do curso de Produção de Eventos e Espectáculos da World Academy.

O encontro reúne o músico Jimmy P, o diretor artístico do festival Bons Sons, Luís Ferreira, e o presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, Luís Mendonça, além de outros "músicos e agentes culturais", numa conversa moderada por Ana Teresa Ventura. "Serão discutidos tópicos como a diversidade e qualidade da produção em Portugal, as oportunidades e desafios enfrentados pelos artistas portugueses e as possíveis soluções para fortalecer a cena musical no país", adianta a organização. Também haverá 'showcases' de artistas emergentes convidados pelos membros do painel. O início da sessão está marcado para as 21h00.