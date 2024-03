“Este importante encontro profissional das Músicas do Minho reúne artistas, profissionais da gestão cultural, agências, empresas e público no geral, no que se espera ser a edição com maior presença do setor cultural deste evento consolidado”, indica o MUMI – Músicas do Minho, em comunicado.

“Fortalecer a ligação entre Portugal e a Galiza”, Espanha, é também o objetivo do encontro.

“Após reunir mais de 200 profissionais na edição anterior, para 2024 a organização do MUMI pretende continuar a unificar as margens da região e a consolidar o universo musical tão rico e importante de ambas, numa feira que já se tornou uma referência em Portugal e na Galiza”, descreve.

A edição de 2024 vai “decorrer em locais emblemáticos da Eurocidade Tui-Valença, transformando e moldando a paisagem de ambos os concelhos para promover o intercâmbio cultural dos dois países”.

A feira pretende, “cada vez mais, a interligação com o público criando espaços sinergéticos e gratuitos nas praças e ruas de Valença e Tui, onde poderão ser apreciadas as representações musicais de Portugal e Galiza”, de acordo com a organização.

Todos os artistas interessados em participar nos ‘showcases’ devem apresentar as candidaturas entre hoje e 30 de abril, através de um formulário disponível no site do evento.

Este ano, “os profissionais ligados à indústria musical portuguesa e galega terão a oportunidade de se inscreverem neste evento, num prazo mais prolongado, de 15 de março a 8 de setembro”.

Em ambos os casos, a participação é “totalmente gratuita”.